Doppia cessione nel Brighton: dopo aver girato il giovane Kozlowski in prestito al Vitesse, è tempo invece di un addio a titolo definitivo. Saluta il difensore Matt Clarke ('96) con destinazione Middlesbrough, in seconda serie.

Welcome to Boro Matt Clarke #UTB https://t.co/keXbDkBIPZ

All the best, Kacper. 👊 The midfielder has joined @MijnVitesse on loan. 🇵🇱

🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️

