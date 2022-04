ufficiale Burnley, dopo quasi 10 anni arriva l'addio di Dyche. Il tecnico è stato esonerato

Svolta epocale in casa Burnley. Dopo quasi dieci anni il tecnico Sean Dyche è stato infatti sollevato dall'incarico. E con lui faranno le valigie anche gli assistenti Ian Woan, Steve Stone e Billy Mercer. Dyche era il più longevo allenatore della Premier League, essendo in carica dall'estate 2012, nonché il protagonista di uno dei periodi più vincenti nella storia del club con due promozioni e la prima qualificazione in Europa negli ultimi 50 anni. Ancora non è stato nominato il suo sostituto.