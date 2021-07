ufficiale Cadice, rinforzo dal Real Madrid: Martin Calderon firma un triennale

Dopo l'ultima stagione trascorsa in prestito al Paços de Ferreira, Martin Calderon torna in Spagna e per la prima volta punta ad essere protagonista in Liga. Il Cadice ha raggiunto un accordo con il Real Madrid per il centrocampista classe '99, formatosi nella Casa Blanca, che ha firmato un contratto triennale.