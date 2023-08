ufficiale Chelsea, dal Rennes ecco Ugochukwu. Firma fino al 2030

Nuovo acquisto in prospettiva per il Chelsea: attraverso i propri canali ufficiali, il club londinese ha annunciato di aver ingaggiato il 19enne Lesley Ugochukwu. Il centrocampista di 19 anni lascia il Rennes e firma un contratto di sette anni, con opzione per un'altra stagione.

Le parole di Stewart e Winstanley

I direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley hanno dichiarato: "Siamo lieti che Lesley si unisca al Chelsea. È un giocatore impressionante, che ha già lasciato il segno in Ligue 1. Ha un enorme potenziale e sappiamo che continuerà a svilupparsi e migliorare. Siamo lieti che si sia unito a noi negli Stati Uniti e sappiamo che sarà in grado di integrarsi rapidamente con la squadra'.

La scheda

Ugochukwu è entrato a far parte del settore giovanile del Rennes a otto anni e ha fatto il suo debutto da professionista subito dopo il suo 17esimo compleanno. All'epoca divenne il quarto debuttante più giovane del club. Ugochukwu, nazionale Under 19 della Francia, si è affermato con il Rennes nelle ultime due stagioni e lascia i bretoni dopo aver collezionato 67 presenze