ufficiale Clermont, il portiere Desmas scende di categoria e passa al Le Havre

vedi letture

Nuova avventura in serie cadetta per Arthur Desmas, portiere di 28 anni che ha collezionato 15 apparizioni nella scorsa Ligue 1 con la matricola Clermont, salvatasi, e ora abbraccerà un nuovo progetto. Ufficiale il suo trasferimento a titolo definitivo al Le Havre, in Ligue 2, con cui ha sottoscritto un contratto di durata triennale.