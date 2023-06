ufficiale Cresce la colonia olandese in casa Tolosa. Annunciato Ibrahim Cissoko

vedi letture

Il Tolosa ufficializza un nuovo acquisto, si tratta di Ibrahim Cissoko, proveniente dal NEC Nijmegen. Trasferimento a titolo definitivo per l'ala sinistra, che in questa staggione ha raccolto 32 presenze, segnando 4 reti. Con Cissoko la colonia degli olandesi a Tolosa passa a 3, considerando anche Zakaria Aboukhlal e Thijs Dallinga, già in rosa.