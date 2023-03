Zlatko Dalic resta al timone della Croazia. I Vatreni hanno appena annunciato il rinnovo fino al 2026 del loro commissario tecnico, alla guida della Nazionale croata ormai dal 2017. Questo l'annuncio ufficiale:

#Croatia head coach @DalicZlatko has extended his contract until 2026! ✍️

We're looking forward to the upcoming challenges with our @FIFAWorldCup silver- and bronze-winning head coach! 🇭🇷💪🥈🥉#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/mCFE1Gnb1M

— HNS (@HNS_CFF) March 18, 2023