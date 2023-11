UFFICIALE: Crystal Palace, rinnova la stella Jordan Ayew. Contratto fino al 2025

Attraverso i suoi canali social, il Crystal Palace ha reso noto un importante rinnovo di contratto. Ha esteso l'accordo con la società londinese fino al 30 giugno 2025 l'attaccante Jordan Ayew. Classe '91, il calciatore francese veste la maglia del Palace dall'estate 2019.

Il rinnovo di Ayew arriva dopo un buon avvio di stagione: l'ex Olympique Marsiglia ha fin qui giocato dieci partite di Premier League collezionando un gol e due assist vincenti. Nonostante le ultime due sconfitte, il Crystal Palace è attualmente 13esimo in classifica con 12 punti conquistati in dieci giornate.

Jordan Ayew 🤝 Palace

More on the winger's contract extension ⤵️

— Crystal Palace F.C. (@CPFC) November 1, 2023