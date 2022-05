ufficiale CSKA, Fernandes interrompe la carriera: "Voglio dedicare tempo alla famiglia"

Attraverso i propri canali ufficiali, il CSKA Mosca ha annunciato che Mario Fernandes ha deciso di interrompere la sua carriera da calciatore: "Ultimamente sento un'enorme stanchezza accumulata e non riesco più a dare quello che ho dato in passato al CSKA. Gioco a calcio a livello professionistico da 13 anni, di cui 10 trascorsi al CSKA. È tempo di stare con la famiglia. Inoltre, quest'anno avrò un figlio. Ho incontrato il presidente e il direttore generale, ho spiegato loro tutto ciò che avevo in mente e ho chiesto loro di poter trascorrere del tempo con la mia famiglia in Brasile. Sono molto grato per il modo in cui hanno trattato la mia richiesta, con comprensione, e hanno accettato di lasciarmi andare. Mi hanno trattato come con un figlio". Fernandes ha 31 anni ed è Nazionale russo, con cui ha disputato 33 partite.