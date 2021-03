ufficiale Dal Braga alla Serie B coreana. Il brasiliano Crislan passa al Bucheon

Il richiamo dell'Oriente è sempre molto forte per Crislan Henrique da Silva de Souza. L'attaccante brasiliano, classe 1992, lascia ancora una volta il Braga (dove non è mai riuscito a ritagliarsi spazio) e approda in Corea del Sud: ha firmato con il Bucheon, club di seconda serie. Per Crislan si tratta della quarta esperienza in Asia: aveva giocato con tre diverse società giapponesi, prima di tornare in Portogallo nel gennaio 2020.