ufficiale Dalla Championship alla Champions, Elyounoussi vola al Copenaghen

Mohamed Elyounoussi è un nuovo giocatore del Copenaghen, lo rende noto il club danese con un comunicato ufficiale. L'esterno offensivo, 28 anni, ha firmato un contratto fino al 2027.

Ultima esperienza in Premier League - Elyounoussi ha speso le ultime due stagioni al Southampton, avventura conclusa con un'amara retrocessione. In precedenza il giocatore ha giocato anche in Scozia (Celtic) e Svizzera (Basilea). Il Copenaghen, campione di Danimarca in carica, sta giocando le qualificazioni alla prossima Champions League.