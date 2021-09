ufficiale Derby County penalizzato di 12 punti. La squadra di Rooney ora è ultima

vedi letture

Il Derby County, squadra allenata da Wayne Rooney, è stato ufficialmente sanzionato con 12 punti di penalizzazione per la stagione in corso a causa di problemi finanziari. Lo ha annunciato la EFL, che ha rilasciato il seguente comunicato: "In conformità con i regolamenti EFL, è stata immediatamente applicata una penalizzazione di 12 punti al Derby County Football Club. Ciò fa seguito alla nomina dei nuovi amministratori del club. La Lega ha già avuto discussioni costruttive con gli amministratori e manterrà un dialogo continuo con loro mentre si cerca di trovare le soluzioni appropriate e necessarie per sostenerlo e aiutarlo a uscire dall'insolvenza". Il Derby scivola così in ultima posizione in Championship con -2, a 6 punti dal Nottingham Forest penultimo.