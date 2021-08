ufficiale Doppio innesto per il Celtic, ecco Joe Hart e James McCarthy

Doppio innesto per il Celtic. Il club di Glasgow ha infatti ufficializzato l’ingaggio del portiere ex Tottenham Joe Hart e di James McCarthy dal Crystal Palace. L'ex estremo difensore del Torino ha firmato un contratto triennale mentre il centrocampista un quadriennale. "Questo è un grande momento per me e per la mia carriera - ha detto Hart - e sono assolutamente felice di essere in un club della statura del Celtic". "Aver firmato per il Celtic - ha esternato invece McCarthy - è una sensazione bellissima e questo è un giorno speciale per me e la mia famiglia".