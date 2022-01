ufficiale Drenthe cambia maglia ma rimane a Murcia. Passa dal Racing al Real

Nuova avventura nella carriera di Royston Drenthe, esterno divenuto iconico per la sua capigliatura giovanile e potenziale stella del calcio mai rivelatasi effettivamente tale, cambia squadra e a 37 anni non accenna a mollare di un metro. L'olandese cambia maglia, ma rimane nella città di Murcia: dal Racing, squadra in cui militava fino a poche ore fa, si è trasferito al ben più noto Real.