ufficiale Eintracht Francoforte, il terzino Danny da Costa dal 1° luglio passerà al Mainz

vedi letture

Danny da Costa dal prossimo 1° luglio sarà un nuovo giocatore del Mainz. Il terzino classe 1993, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte, ha trovato un accordo con Die Nullfünfer per trasferirsi a parametro zero in estate.

Questo l'annuncio ufficiale: