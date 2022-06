ufficiale Espanyol, rinforzato l'attacco con Joselu a costo zero. Lo "annuncia" Pedrerol

L’Espanyol continua a rinforzare la propria squadra verso la prossima Liga e, nelle scorse ore, la società catalana ha annunciato un altro acquisto ufficiale.

Un colpo a parametro zero per l’attacco: arriva Joselu, centravanti classe ’90 dal doppio passaporto spagnolo e tedesco, preso al termine del suo contratto con l’Alaves.

Di seguito il simpatico tweet con cui è stato dato l'annuncio, prendendo in prestito un tormentone di El Chiringuito TV, media che va per la maggiore in Spagna sul mercato, il "tic tac" del noto conduttore Josep Pedrerol.