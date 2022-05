ufficiale Feyenoord, colpo a parametro zero. Arriva l'attaccante Danilo Pereira

In attesa della finale di Conference League contro la Roma, il Feyenoord mette a segno un importante colpo di mercato per la prossima stagione. Il club olandese ha infatti raggiunto un accordo con Danilo Pereira da Silva; l'attaccante brasiliano, 23 anni, non rinnoverà con l'Ajax e ha già firmato un contratto fino al 30 giugno 2026.