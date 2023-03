ufficiale Feyenoord, ecco il primo acquisto per il 2023/24. Arriva Thomas van den Belt

Primo colpo per la prossima stagione per il Feyenoord. Il club di Rotterdam ha raggiunto un accordo con il PEC Zwolle per il trasferimento di Thomas van den Belt a partire dal primo luglio 2023. Il 21enne centrocampista ha firmato un contratto per quattro stagioni, fino al 30 giugni 2027.