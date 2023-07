ufficiale Gerson Rodrigues torna in Turchia. Il lussemburghese firma col Sivasspor

Le sue treccine sono inconfondibili e hanno fatto sognare migliaia di tifosi. Uno dei simboli del calcio lussemburghese ha deciso di tornare in Turchia, dove aveva già vestito la maglia dell'Eyupspor e dell'Ankaragucu: Gerson Rodrigues, esterno offensivo classe 1995, lascia di nuovo in prestito la Dinamo Kiev e si trasferisce al Sivasspor fino al termine della stagione.

Nato a Pragal, in Portogallo, Fernandes ha mosso i primi passi nelle giovanili del Metz, prima di trasferirsi in Lussemburgo, dove è rimasto per tre anni. Portato in Olanda dal Telstar, viene ceduto allo Sheriff Tiraspol; poi Jubilo Iwata, Dinamo Kiev, Ankaragucu, Troyes, Eyupspor e Al-Wehda. Un attaccante giramondo, autore di 60 reti in carriera, pronto per una nuova avventura.