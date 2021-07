ufficiale Getafe, gran rinforzo in attacco: ecco Vitolo in prestito dall'Atletico Madrid

Il sogno del Getafe per l'attacco era Vitolo e a volte i sogni s'avverano. Come annunciato dal club, è stato raggiunto l'accordo con l'Atletico Madrid per l'arrivo in prestito del classe '89, che nelle prossime ore si sottoporrà alle visite mediche di rito e, una volta superate, sarà presentato nella giornata di lunedì.