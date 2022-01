ufficiale Getafe, risolto il contratto di Nyom. Il camerunese firma subito col Leganes

Allan Romeo Nyom non è più un calciatore del Getafe Football Club. Il giocatore camerunese (nato in Francia), classe 1988, ha risolto il contratto che lo legava al club spagnolo, dove era arrivato nell'estate del 2019, e si trasferisce al Leganes, con cui ha firmato fino a giugno 2023. Nyom è stato tesserato anche con l'Udinese ma non ha mai debuttato con la maglia friulana: fu prestato al Granada e poi ceduto al Watford, due club sotto il controllo del presidente Pozzo.

📢 COMUNICADO OFICIAL | Allan Nyom — Getafe C.F. (@GetafeCF) January 28, 2022