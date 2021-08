ufficiale Hannover, ecco Krajnc a costo zero. Si è svincolato dal Frosinone

vedi letture

Nuova avventura per Luka Krajnc, difensore sloveno di 26 anni il cui cartellino era di proprietà del Frosinone. Dopo aver trascorso in prestito al Fortuna Dusseldorf, per lui è tempo di tornare ancora in Germania, dove giocherà con l'Hannover (come già anticipato da TMW) che l'ha acquisito a costo zero (si era svincolato dal club ciociaro) ed ha sottoscritto con lui un contratto di durata triennale.