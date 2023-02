UFFICIALE: Heitinga resta alla guida dell'Ajax, sarà l'allenatore per il resto della stagione

Dopo la decisione di affidargli momentaneamente la panchina, l'Ajax ha comunicato che John Heitinga sarà l'allenatore del club olandese fino al termine della stagione, mentre Dwight Lodeweges sarà il suo vice con effetto immediato.

Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season.

Let’s do this, John! ❌❌❌

