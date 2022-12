ufficiale Hertha Berlino, seconda parte di stagione in 2.Bundesliga per il 18enne Gechter

Da gennaio pronta una nuova esperienza, la prima fuori dall'Hertha Berlino in cui è cresciuto e con cui ha rinnovato a primavera, per il difensore 18enne Linus Gechter, ben considerato nel calcio tedesco. Giocherà i sei mesi della seconda parte di stagione in prestito all'Eintracht Braunschweig, in seconda serie.