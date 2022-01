UFFICIALE: Hoffenheim, il club pesca in MLS. Preso il difensore Justin Che

Justin Che è un nuovo giocatore dell'Hoffenheim. Lo rende noto il club tedesco con un comunicato ufficiale. Difensore centrale, statunitense, 18 anni, si trasferisce con la formula del prestito con diritto di riscatto dal Dallas.

Dallas ✈️ Hoffenheim

🗣️ "I am very excited for this move"@JustinChe6 has arrived! pic.twitter.com/E5OYNlJW6A

— TSG Hoffenheim EN (@tsghoffenheimEN) January 21, 2022