Il FC Dallas ha ceduto in prestito il giovane Justin Che al Bayern Monaco. Il difensore classe 2003 è il secondo talento cresciuto nel FC Dallas che si trasferisce a titolo temporaneo in Baviera dopo il centrale classe 2000 Chris Richards nell'estate 2018.

Un'altra promessa di belle speranze made in USA si misurerà quindi col calcio europeo, sulle orme dei suoi diretti predecessori Weston McKennie (Juventus) e Bryan Reynolds (Roma), entrambi cresciuti sempre nella metropoli texana.

Questo l'annuncio ufficiale:



📰 FC Dallas has loaned Homegrown Justin Che to @FCBayernUS.

Che is the second FC Dallas Homegrown to join FC Bayern on loan since the Elite Player Development partnership was formed three years ago.

— FC Dallas (@FCDallas) February 12, 2021