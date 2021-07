ufficiale Felipão torna in panchina. Scolari è il nuovo allenatore del Gremio

Dopo aver lasciato il Cruzeiro a gennaio, Luiz Felipe Scolari riparte dal Gremio. Il decano dei tecnici brasiliani, 73 anni, torna alla guida dell' Imortal Tricolor per la quarta volta nella sua lunghissima carriera. L'annuncio via social è arrivato poco dopo la sconfitta in casa contro il Palmeiras (0-2), durante la decima giornata del campionato Brasileirao dove il club è ultimo, con appena due punti. Prende il posto di Tiago Nunes.