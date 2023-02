ufficiale Il caso Zidane e le accuse di molestie sessuali, Le Graet si dimette dalla FFF

Come previsto, oggi sono arrivate le dimissioni di Noël Le Graët da presidente della Federcalcio francese (FFF). Giunto al suo quarto mandato, esso non verrà completato dal dirigente, che avrebbe dovuto terminare il suo operato nel 2024. Una situazione divenuta insostenibile da tempo, a partire dalla scelta dell'ormai ex numero uno del calcio francese di rinnovare il contratto di Didier Deschamps, a scapito di uno Zinedine Zidane che da tempo era in attesa. Proprio le dichiarazioni scioccanti di Le Graët in merito alzarono un vero e proprio polverone. Poco dopo è arrivata l'inchiesta aperta dalla Procura di Parigi nei suoi confronti, per molestie morali e sessuali. Nello specifico Sonia Souid, agente di calciatori e calciatrici, che ha rivelato di aver subito approcci indesiderati dal 2013 al 2017.