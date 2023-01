ufficiale Il Chelsea annuncia l'acquisto di Mudryk, clamoroso contratto da 8 anni e mezzo

vedi letture

Mykhailo Mudryk è ufficialmente un giocatore del Chelsea. Ad annunciarlo è il club inglese sul proprio sito, col calciatore ucraino che ha firmato addirittura per 8 anni e mezzo, quindi fino al giugno del 2031. L'oramai ex calciatore dello Shakhtar Donetsk è già a Stamford Bridge, per seguire dal vivo la sfida col Crystal Palace.

L'operazione, ricordiamo, è costata al Chelsea circa 100 milioni di euro solo per il cartellino del calciatore.