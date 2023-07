Dominik Szoboszlai è un nuovo calciatore del Liverpool. Dopo aver annunciato Alexis Mac Allister nei giorni scorsi, i Reds hanno appena ufficializzato l'acquisto del fantasista ungherese dal RB Lipsia. Il classe 2000 ha firmato un contratto pluriennale.

Questo l'annuncio ufficiale del Liverpool:

We have completed the signing of Dominik Szoboszlai from RB Leipzig, subject to a work permit ✍️🔴

— Liverpool FC (@LFC) July 2, 2023