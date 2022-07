Un nuovo talento da far fiorire. Il PSV Eindhoven, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato l'ingaggio di Sávio Moreira de Oliveira. L'esterno offensivo brasiliano, classe 2004, arriva in prestito dal Troyes fino al termine della stagione.

