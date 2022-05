UFFICIALE: Watford, il gallese Edwards è il nuovo allenatore

Il Watford rende noto di aver scelto Rob Edwards come nuovo allenatore a partire dalla stagione 2022/23. Gli hornets dovranno ripartire dalla Championship, lasciando la Premier dopo una sola stagione, nella quale si sono succeduti tre allenatori (Xisco Munoz, Claudio Ranieri e Roy Hodgson). 39 anni, gallese, Edwards ha condotto in questa stagione il Forest Green alla vittoria della League Two, la quarta divisione inglese, venendo inoltre premiato come manager dell'anno.

Watford Football Club is delighted to confirm the appointment of Rob Edwards as our new Head Coach, effective after the conclusion of the current 2021/22 season.#WatfordFC

