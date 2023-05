ufficiale Jovetic lascia l'Hertha Berlino. L'ex Fiorentina e Inter saluta a fine contratto

vedi letture

Nelle scorse ore l'Hertha Berlino, retrocesso mestamente in Zweite Bundesliga, ha ufficializzato alcuni addii in vista della prossima stagione. Oltre ai giocatori in prestito, saluta la capitale tedesca anche Stevan Jovetic. L'attaccante montenegrino, ex tra le altre di Fiorentina e Inter, lascia a costo zero alla naturale scadenza del contratto.