ufficiale Klose non è più l'allenatore dell'Altach. L'ex Lazio è stato sollevato dall'incarico

vedi letture

Miroslav Klose non è più l'allenatore dell'Altach. Come riportato sul sito ufficiale del club austriaco, l'ex attaccante di Bayern Monaco e Lazio paga l'aver concluso il campionato all'ultimo posto. Interessato alla situazione anche il Milan, che ha mandato in prestito Lazetic e Jungdal proprio in quella società.