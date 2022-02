Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il New England Revolution ha reso noto di aver trovato un accordo con l'Arsenal per il trasferimento di Matt Turner. Il 27enne portiere titolare della nazionale americana giocherà nel club di Londra a partire dalla prossima stagione.

From going undrafted to signing for @Arsenal. The come up is real for @headdturnerr.

The #USMNT keeper will join the Premier League side this summer. pic.twitter.com/T34UOvgP8n

— Major League Soccer (@MLS) February 11, 2022