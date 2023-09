ufficiale L'Arsenal saluta Nicolas Pepe. L'ivoriano riparte dal Trabzonspor

Nicolas Pepe ha lasciato ufficialmente l'Arsenal. L'ivoriano, si legge in un comunicato diramato dal club londinese, ha risolto il proprio contratto - in scadenza nel 2024 - coi Gunners: il giocatore ripartirà dunque dal Trabzonspor, in Turchia. ben 80 le presenze in Premier League, con 16 gol messi a segno e 9 assist.