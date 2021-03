Carlos Sanchez riparte dal Watford. Il centrocampista colombiano classe '86, che dal 2016 al 2018 ha vestito la maglia della Fiorentina, ha firmato un contratto col Watford valido fino al termine della stagione.

✍️ We are pleased to announce the signing of experienced Colombia international @carlossanchez6.

Welcome to the family, Carlos 🇨🇴 @_AFEX

— Watford Football Club 💙 (@WatfordFC) March 4, 2021