ufficiale L'Hoffenheim non esercita l'opzione d'acquisto, Angelino torna al Lipsia

vedi letture

José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto come Angeliño, torna al Lipsia. Attraverso i propri canali ufficiali, l'Hoffenheim ha annunciato che non eserciterà l'opzione d'acquisto prevista nell'accordo per il prestito concordato la scorsa estate.