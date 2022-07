ufficiale La Bulgaria ha un nuovo CT. È Mladen Krstajic, firma un contratto biennale

Mladen Krstajic è il nuovo Commissario Tecnico della Bulgaria. Il 48enne serbo, ex calciatore di Werder Brema e Schalke 04, ha firmato un contratto biennale. Prende il posto di Jasen Petrov, che si era dimesso dopo la sconfitta per 5-2 contro la Georgia in Nations League.