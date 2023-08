ufficiale Le Havre neopromosso in Ligue 1, effettuata una doppia cessione

Il Le Havre, neopromosso in Ligue 1, sta costruendo la squadra che parteciperà al prossimo massimo campionato francese. Tante le manovre di mercato da parte dei transalpini in questa sessione estiva, nelle scorse ore il piccolo club della Francia ha ufficializzato due cessioni: una

Saluta solamente in prestito l'attaccante esterno Nassim Chadli (22 anni): lo attende il Concarneau, in seconda serie, a titolo temporaneo fino al termine della stagione senza opzioni per il riscatto. Se ne va anche un altro giovane profilo offensivo, a titolo definitivo: avventura allo Zira, in Kosovo, per il guineano Salifou Soumah (19).

🤝 𝐍𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦 𝐂𝐡𝐚𝐝𝐥𝐢 𝐞𝐧 𝐩𝐫𝐞̂𝐭 ! Notre Ciel&Marine s'engage sous forme de prêt avec le club de l'@USConcarneau pour une saison ! Bonne chance, Nassim ! 💪 pic.twitter.com/stjL8wrAaA — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) August 2, 2023