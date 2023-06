UFFICIALE: Leicester, addio a sette giocatori in scadenza. Ci sono Tielemans, Soyuncu e Tete

Il Leicester comunica sui propri canali ufficiali l'addio di ben sette calciatori della prima squadra. Si tratta, nel dettaglio, dei difensori Çağlar Söyüncü, Daniel Amartey e Ryan Bertrand, dei centrocampisti Youri Tielemans e Nampalys Mendy e degli attaccanti Ayoze Perez e Tete. Tutti e sette sono attualmente in scadenza di contratto e i loro accordi non saranno rinnovati.

Questo l'annuncio delle Foxes su Twitter:



Seven professionals are among those confirmed to leave #lcfc upon the expiration of their contracts this June.

The Club extends its thanks to all seven players for their contributions during their time with us and wishes them every success in their careers.

— Leicester City (@LCFC) June 5, 2023