ufficiale Lione, il portiere Pollersbeck non rientrerà dal Lorient. Risolto il contratto

vedi letture

Addio a costo zero dalla rosa del Lione, comunicato dal club stesso. Annunciata la risoluzione contrattuale di comune accordo con il portiere tedesco Julian Pollersbeck (28 anni), che ha trascorso gli ultimi sei mesi in prestito al Lorient. È dunque libero di firmare con altri club a zero.