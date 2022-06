UFFICIALE: Liverpool, Milner non molla. A 36 anni ha rinnovato per un'altra stagione

Dopo l'aggiornamento delle scorse ore che anticipava la notizia, adesso c'è anche l'annuncio ufficiale: James Milner ha rinnovato il suo contratto in scadenza con il Liverpool. Il centrocampista 36enne, che aveva l'accordo in procinto di concludersi il prossimo 30 giugno, ha prorogato per un'ulteriore stagione con i Reds.

We are delighted to announce that @JamesMilner has signed a new contract extension with the Reds 🙌🔴 pic.twitter.com/uaSHd0W4nJ

— Liverpool FC (@LFC) June 6, 2022