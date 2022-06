Il Liverpool saluta Divock Origi dopo otto anni, ma il belga non sarà l'unico addio dei Reds. Con un comunicato ufficiale, infatti, il club inglese ha comunicato l'imminente partenza di altri tre giocatori: Sheyi Ojo, l'attaccante gallese Ben Woodburn e il portiere Loris Karius, tedesco classe '93 ricordato soprattutto per le disastrose papere nella finale di Kiev contro il Real Madrid, che costarono la Champions ai Reds.

Our Premier League retained list has been submitted, confirming the departures of several senior and Academy players this summer ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022