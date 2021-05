Lo Sheffield United riparte da Slaviša Jokanović. Attraverso i propri canali ufficiali, il club inglese ha annunciato di aver affidato la panchina all'ex tecnico di Watford e Fulham. Jokanovic ha firmato un contratto per tre stagioni e diventa il primo allenatore straniero (o meglio, non britannico) della storia dello Sheffield United.

Sheffield United is thrilled to welcome Slaviša Jokanović as the club’s new first team manager.

The former Watford and Fulham boss has inked a three-year deal, becoming the club’s first overseas manager.#SUFC 🔴

