ufficiale Lorient, anche per Hamel niente Ligue 1. L'attaccante ceduto al Paris FC

Il Lorient, oltre ad aver detto addio all’allenatore della promozione Pelissier, ha perfezionato un’altra uscita a titolo definitivo dalla squadra. Si tratta dell’attaccante Pierre-Yves Hamel (classe ’94), rientrato nella rosa degli arancio-neri dal prestito in Ligue 1 al Clermont (in cui non ha trovato la via della rete) e destinato invece a giocare la prossima stagione in serie cadetta. Lo ha acquistato a titolo definitivo il Paris FC.