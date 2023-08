ufficiale Lorient, Diarra scende in Ligue 2. Definita la cessione in prestito al Saint-Etienne

vedi letture

Il Lorient porta a termine un'operazione in uscita. Il giocatore in questione è Stephane Diarra, ceduto in queste ore al Saint-Etienne. Operazione ultimata con la formula del prestito, con l'esterno offensivo che cercherà maggiore minutaggio in Ligue 2 per poi tornare alla base al termine della stagione appena iniziata.

Arrivato al Lorient nell'estate del 2020, in tre stagioni Diarra ha totalizzato 60 presenze e le ha impreziosite con 3 gol e 1 assist. Il club bretone ne ha annunciato così la cessione, con un post sui propri canali social.