Ufficiale Leicester, a Cifuentes il compito di risalire in Premier: a lui la panchina dopo Van Nistelrooy

Dopo la discesa in Championship e la separazione da Ruud Van Nistelrooy, il Leicester City ha scelto il suo nuovo allenatore: si tratta di Marti Cifuentes, ex allenatore dei Queens Park Rangers, per lui un contratto triennale. Le Foxes sono tornate in seconda serie inglese al primo anno dopo la promozione ottenuta da Enzo Maresca (poi andato al Chelsea) nel 2024.

Il comunicato del Leicester

Di seguito il comunicato del club inglese: "Siamo lieti di annunciare la nomina di Martí Cifuentes a nuovo allenatore della prima squadra del Leicester City Football Club, con decorrenza immediata. Il 43enne firma un contratto triennale al King Power Stadium. Ha allenato in Spagna, Paesi Bassi e Scandinavia. La sua esperienza più recente è stata quella di manager del Queens Park Rangers Il 43enne porterà al Filbert Way una filosofia calcistica moderna e all'avanguardia, oltre a una ricca esperienza in diversi campionati europei.

Martí sarà affiancato dall'allenatore in seconda, Xavi Calm, 43 anni, che ha lavorato al suo fianco nel suo precedente ruolo al Queens Park Rangers nella Sky Bet Championship.

Le parole del presidente

Il presidente del Leicester City, Aiyawatt Srivaddhanaprabha, ha dichiarato: "Siamo lieti di dare il benvenuto a Martí al Leicester City. La sua energia, ambizione e chiarezza di idee si sono distinte durante tutto il processo di reclutamento. Eravamo fermamente convinti che portarlo al Club ci avrebbe aiutato a raggiungere il successo che tutti desideriamo negli anni a venire. Martí è un'ottima scelta per la nostra società calcistica: le sue qualità personali e tecniche saranno fondamentali per costruire un'identità che i nostri tifosi potranno vedere riflessa nella loro squadra in campo".