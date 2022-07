ufficiale Luis Suarez annuncia: "Ora sì, posso dirlo: torno a vestire la maglia del Nacional"

Luis Suarez torna a casa, è lo stesso Pistolero a darne l'annuncio sui suoi profili social: "Ora sì, ufficialmente! Un orgoglio tornare a vestire la mia maglia al Nacional. Grazie a tutti per l'appoggio, ci vediamo presto". 35 anni, Suarez è cresciuto calcisticamente proprio nel Rey de Copas, col quale ha esordito come calciatore professionista, prima di trasferirsi nel 2006 in Olanda, al Groningen, e dare il via a una brillante carriera in Europa.