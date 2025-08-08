Ufficiale Dopo l'addio al Fenerbahce Tadic riparte dagli Emirati: è un nuovo calciatore dell'Al-Wahda

Dusan Tadic è pronto per una nuova avventura calcistica. A quasi 37 anni il trequartista serbo ha firmato con l’Al-Wahda, club degli Emirati Arabi Uniti, ufficializzando così un passaggio che segna una delle ultime tappe della sua carriera. L'annuncio è arrivato questo venerdì, con la società emiratina che ha confermato l’ingaggio dell’ex Fenerbahçe per la stagione 2025/26.

Nell'ultimo campionato in Turchia Tadic ha messo a referto 11 gol e 13 assist in campionato, dimostrando ancora una volta la sua classe e visione di gioco. Nonostante l’interesse di alcuni club europei, il serbo ha scelto una nuova esperienza nel calcio mediorientale, accettando la sfida proposta dal terzo classificato dell’ultima edizione della UAE Pro League.

La carriera di Tadic è stata segnata da tappe importanti: ha militato in Premier League con il Southampton, ma è soprattutto all’Ajax che ha lasciato il segno più profondo. Con i Lancieri, il serbo è stato protagonista dell’indimenticabile cavalcata in Champions League del 2019, culminata con l’approdo in semifinale. Un percorso che gli ha consegnato un posto di rilievo nella storia recente del club olandese.